Санта и Гринч устроили драку в Мексике из-за чаевых

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Два уличных персонажа, одетые в Санта-Клауса и Гринча, не поделили чаевые и подрались в Мексике. В результате их арестовали, сообщает NYP.

Они позировали для фотографий с прохожими в центральном муниципалитете Агуаскальентес. По данным издания, один из мужчин заметил, что туристы дают другому аниматору больше денег, из-за чего и произошел конфликт.

"Рождество отменено?" – написал один из пользователей соцсетей под соответствующим видео.

При этом до сих пор неизвестно, было ли им предъявлено обвинение.

Ранее в городе Лима в Перу грядущее Рождество решили отметить массовой прогулкой Санта-Клаусов со своими собаками. На дистанцию вышли сотни человек. Мероприятие проводится ежегодно.

Между тем в прошлом году Санта-Клаус стал популярнее Деда Мороза среди россиян. По результатам опроса образ второго как первую ассоциацию с Новым годом и Рождеством называли в 1,5 раза реже по сравнению с Сантой. При этом еще 54% их путали, а 15% были уверены, что это один и тот же персонаж.

