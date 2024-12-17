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Новости

17 декабря, 14:30

В мире

Новости мира: Рождество в Перу отметили прогулкой Санта-Клаусов с собаками

Новости мира: Рождество в Перу отметили прогулкой Санта-Клаусов с собаками

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В городе Лиме в Перу грядущее Рождество решили отметить массовой прогулкой Санта-Клаусов со своими собаками. На дистанцию вышли сотни человек. Мероприятие ежегодное, поэтому опытные участники действительно смогли удивить.

В Вануату растет число погибших в результате землетрясения. Об этом заявили в представительстве Красного Креста в Тихоокеанском регионе. Магнитуду толчков оценили в 7,3. Многие здания рухнули полностью, в других частично обвалились пол и потолок. Сильно повреждена медицинская инфраструктура, а также уничтожены резервы питьевой воды.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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