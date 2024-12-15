Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 декабря, 16:30

Происшествия

Новости мира: мощный ураган обрушился на Майотту

Новости мира: мощный ураган обрушился на Майотту

Следователи возбудили два уголовных дела после крушения танкеров в Керченском проливе

Два нефтяных танкера терпят бедствие в Керченском проливе

Два уголовных дела завели по факту крушения танкеров в Керченском проливе

Новости мира: пять человек погибли в результате нападения во Франции

Новости регионов: 6 человек пострадали в результате ДТП в Краснодарском крае

Попытавшегося похитить более 7 миллионов рублей задержали в Красноармейске

На трассе в Подмосковье столкнулись 13 машин

ДТП произошло в подмосковной Щербинке

Последствия массовой аварии на трассе М-4 "Дон" в Подмосковье ликвидированы

Мощный ураган обрушился на Майотту – заморский регион Франции недалеко от Мадагаскара. Местные службы сообщают о десятках погибших. СМИ пишут, что в итоге их может быть огромное количество. Сейчас идет разбор завалов.

Пять человек погибли в результате нападения во Франции. Все произошло на севере страны – недалеко от лагеря беженцев. 22-летний мужчина стал стрелять в людей. Среди жертв оказались два мигранта и два сотрудника службы безопасности.

Торнадо обрушился на Сан-Франциско. Людей заранее предупредили о необходимости срочно переместиться в укрытия. Некоторые жители застали стихию в дороге, им удалось заснять воронку вплотную.

Об этих и других новостях – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияза рубежомвидеоКарина ИльинаЮлия Неклесова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика