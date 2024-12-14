Движение на трассе М-4 в сторону Москвы оказалось перекрыто из-за ДТП

Фото: телеграм-канал "Подмосковная полиция"

Движение на трассе М-4 в сторону Москвы оказалось перекрыто из-за массового ДТП. Информация о происшествии появилась в телеграм-канале подмосковного главка МВД РФ.

"Сегодня примерно в 09:35 с 33 по 36 километр трассы произошло массовое дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, на данном участке автодороги произошло 6 аварий с участием 13 автомобилей. В результате ДТП пострадавших нет", – сообщается в публикации.

Из-за ДТП нет движения на 150 километре М-4 "Дон", уточнили в Госавтоинспекции России. Организован съезд на 174-м километре М-4 с объездом через Венев и трассу Р-22 с выездом на М-4 "Дон" на 118-м километре.

Ранее несколько машин стали участниками дорожной аварии на Кутузовском проспекте. Движение в этом районе было временно ограничено.

В результате ДТП пострадали четыре человека. Сотрудники ГИБДД продолжают разбираться в обстоятельствах случившегося. Движение на участке было восстановлено.

