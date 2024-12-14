ГИБДД: 4 человека пострадали в ДТП на Кутузовском проспекте

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Четыре человека пострадали в результате массового ДТП, которе произошло на Кутузовском проспекте в Москве, сообщила пресс-служба столичного ГИБДД.

Авария произошла на 8 километре проспекта, уточнили представители Госавтоинспекции города. Сотрудники ведомства продолжают разбираться в обстоятельствах ДТП.

Ранее СМИ сообщали о пяти пострадавших. Столкновение 4 машин на Кутузовском проспекте произошло утром в субботу, 14 декабря.

В связи с аварией движение в направлении центра было временно ограничено. Спустя некоторое время его восстановили.