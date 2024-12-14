Несколько автомобилей столкнулись на Кутузовском проспекте

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Несколько машин стали участниками дорожной аварии на Кутузовском проспекте. О происшествии сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", – говорится в публикации ведомства.

Столичных водителей предупреждают об ограничении движения в сторону области, их попросили объезжать этот участок.

Ранее ДТП произошло в центре Москвы– на улице Воздвиженке столкнулись иномарка и электробус. Авария произошла в районе дома 4/7с1 из-за того, что водитель автомобиля не справился с управлением.

В результате аварии погиб водитель иномарки. Он скончался от полученных травм на месте ЧП. Кроме того, пострадавшими числятся три пассажира общественного транспорта, у них зафиксировали травмы различной степени.

