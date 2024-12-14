ТАСС: число пострадавших в ДТП на Кутузовском проспекте увеличилось до пяти

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Число пострадавших в результате аварии, которая произошла на Кутузовском проспекте в Москве, возросло до пяти, сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД по столице.

По предварительным данным, столкнулись 4 транспортных средства, уточнили представители ведомства.

В настоящий момент на месте продолжают работать оперативные службы города. Столичных водителей предупредили об ограничении движения в сторону области и призвали объезжать участок ДТП.

Ранее авария произошла в центре Москвы. На улице Воздвиженке в районе дома 4/7с1 столкнулись автомобиль и электробус. Причиной ДТП стало то, что водитель авто не справился с управлением.

В результате произошедшего водитель иномарки погиб. Он скончался от полученных травм на месте ЧП. Из-за аварии также пострадали три пассажира общественного транспорта. Врачи выявили у них травмы различной степени тяжести.