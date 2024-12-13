В Москве автомобиль насмерть сбил главу департамента Минобрнауки Чурилова

Фото: телеграм-канал "Минобрнауки России"

Глава департамента развития технологического предпринимательства и трансфера технологий Минобрнауки РФ Олег Чурилов погиб в ДТП на Ленинградском проспекте в Москве. Об этом со ссылкой на правоохранительные органы сообщает ТАСС.

"ДТП произошло на Ленинградском проспекте в районе дома 36. Автомобиль сбил 51-летнего руководителя департамента развития технологического предпринимательства и трансфера технологий Минобрнауки, в результате полученных травм мужчина умер", – сообщил собеседник агентства.

На данный момент обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее на 108-м километре дороги Можайск – М-1 "Беларусь" произошла авария с тремя автомобилями. В результате столкновения один человек погиб, еще двое госпитализированы в телесными повреждениями. Обстоятельства ДТП выясняют сотрудники Госавтоинспекции.

До этого пьяный мужчина на иномарке сбил полицейского и женщину, оформлявших ДТП в Уфе. Пострадавшая скончалась в реанимации, не приходя в сознание, а инспектора ДПС госпитализировали.