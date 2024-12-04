В Уфе пьяный водитель сбил сотрудника ДПС и женщину

Фото: телеграм-канал "Госавтоинспекция Башкортостана"

Пьяный мужчина на иномарке сбил полицейского и женщину, оформлявших ДТП в Уфе, сообщается в телеграм-канале Госавтоинспекции Башкирии.

По данным ГАИ, пострадавшая скончалась в реанимации, не приходя в сознание. Инспектора ДПС госпитализировали. Виновника аварии задержали.

В ведомстве подчеркнули, что инцидент произошел накануне вечером на Сельско-Богородской улице. 37-летний водитель на KIA Rio выехал на встречную полосу, чтобы объехать место ДТП с двумя иномарками, и врезался в Nissan Terrano. Автомобиль отбросило на стоявших поблизости людей.

Освидетельствование водителя KIA показало 0,906 мг/литр паров алкоголя в выдыхаемом воздухе, что примерно соответствует выпитой бутылке водки.

Между тем, по данным телеграм-канала SHOT, пьяным водителем оказался барабанщик местной кавер-группы Newman Владимир Сироткин. В протоколе фигурант имеет статус безработного. Ему может грозить до 12 лет колонии за нарушение ПДД и посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

Накануне утром 16 машин и автобус попали в ДТП на Ленинградском проспекте. В результате аварии никто не пострадал. В связи с аварией движение в сторону центра по дублеру было затруднено.

До этого несколько автомобилей столкнулись на внешней стороне ТТК, в Лефортовском тоннеле. Информация о пострадавших не уточнялась. В связи с этим движение было затруднено на 2,5 километра.

