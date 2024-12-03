Автобус и 15 автомобилей столкнулись на Ленинградском проспекте

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Массовая авария произошла на севере Москвы. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

По данным ведомства, ДТП случилось на Ленинградском проспекте в районе дома 37. На месте задействованы оперативные службы города.

"Движение в сторону центра по дублеру затруднено. Пожалуйста, выбирайте альтернативные маршруты", – указали в Дептрансе.

В свою очередь, представитель экстренных служб заявил в беседе с РИА Новости, что на Ленинградском проспекте столкнулись автобус и 15 автомобилей. По его словам, в результате ДТП никто не пострадал. Сейчас выясняются обстоятельства аварии.

Накануне несколько автомобилей столкнулись на внешней стороне ТТК, в Лефортовском тоннеле. Информация о пострадавших не уточнялась. В связи с этим движение было затруднено на 2,5 километра.

До этого один человек погиб и трое пострадали во время аварии на трассе А-107 в районе деревни Сатино-Русское. Там столкнулись две грузовых машины и одна легковушка.

