Массовое ДТП произошло на внешней стороне 107-го км МКАД

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На внешней стороне 107-го км МКАД произошло массовое ДТП. Об этом сообщили в телеграм-канале столичного Дептранса.

Информации о пострадавших и об обстоятельствах аварии пока нет, но движение удалось восстановить.

Вечером 29 ноября также произошло массовое ДТП. По предварительной информации, водитель грузовика наехал на стоящие после мелкого ДТП автомобили такси Volkswagen и Kia. Водитель Kia погиб, а таксист получил травмы.

Ранее сообщалось, что ГУП "Мосгортранс" оценит ущерб от наезда грузовика на остановку общественного транспорта в столичном районе Тропарево-Никулино. К счастью, в этой аварии пострадавших нет.