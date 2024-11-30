30 ноября, 14:17Происшествия
Массовое ДТП произошло на внешней стороне 107-го км МКАД
Фото: 123RF/bilanol
На внешней стороне 107-го км МКАД произошло массовое ДТП. Об этом сообщили в телеграм-канале столичного Дептранса.
Информации о пострадавших и об обстоятельствах аварии пока нет, но движение удалось восстановить.
Вечером 29 ноября также произошло массовое ДТП. По предварительной информации, водитель грузовика наехал на стоящие после мелкого ДТП автомобили такси Volkswagen и Kia. Водитель Kia погиб, а таксист получил травмы.
Ранее сообщалось, что ГУП "Мосгортранс" оценит ущерб от наезда грузовика на остановку общественного транспорта в столичном районе Тропарево-Никулино. К счастью, в этой аварии пострадавших нет.