Движение на 95 км МКАД в Москве восстановлено после массового ДТП

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Движение на 95 километре МКАД в Москве восстановлено после массового ДТП. Об этом сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

"Движение на внешней стороне 95 км МКАД восстановлено", – указано в сообщении.

ДТП произошло вечером 29 ноября. По предварительной информации, водитель грузовика наехал на стоящие после мелкого ДТП автомобили такси Volkswagen и Kia. В результате погиб водитель автомобиля Kia, который сидел на заднем пассажирском сидении Volkswagen для составления европротокола. Также ранения получил водитель автомобиля такси.

