Водитель Lexus насмерть сбил пешехода на 2-м Успенском шоссе

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Водитель Lexus насмерть сбил пешехода на 5-м километре 2-го Успенского шоссе, сообщается в телеграм-канале Госавтоинспекции Москвы.

По предварительным данным, мужчина переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. От полученных травм он скончался на месте.



Сотрудники ГАИ и следственно-оперативной группы работают на месте происшествия. Устанавливаются все обстоятельства ДТП.

Накануне ДТП с участием четырех автомобилей произошло на Новом Арбате в районе дома 31/12. Из-за аварии в районе было затруднено движение.

За день до этого на Ленинском проспекте столкнулись три автомобиля. Из-за этого движение в сторону области было затруднено на 1,3 километра.