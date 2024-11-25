На Ленинградском шоссе столкнулись три машины

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Столкновение трех автомобилей произошло на Ленинградском шоссе в районе владения 1/1, передает пресс-служба столичного Дептранса.

В связи с этим движение в центр затруднено на 3 километра, так как свободна только одна полоса из пяти. На месте ДТП работают оперативные службы города. В транспортном ведомстве призвали водителей быть внимательными и выбирать пути объезда.

По предварительным данным столичной Госавтоинспекции, пострадал один человек.

Тем временем при аварии с участием автобуса и грузовика в поселке Новоселье, которая произошла утром 25 ноября, пострадали одиннадцать человек, в том числе пять несовершеннолетних. Известно, что один из раненых сейчас находится в тяжелом состоянии.

До этого один человек погиб при столкновении автомобиля "Фиат Дукато" с "КамАЗом" на 12-м километре внутренней стороны МКАД. Иномарка въехала в стоявший на пятой полосе грузовик, который осуществлял уборочные работы.