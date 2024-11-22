Один человек погиб в результате ДТП на юго-востоке Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Один человек погиб при столкновении автомобиля "Фиат Дукато" с "КамАЗом" на 12-м километре внутренней стороны МКАД. Об этом сообщается в телеграм-канале столичной Госавтоинспекции.

По предварительным данным ГАИ, водитель "Фиат" въехал в стоявший на пятой полосе грузовик, который осуществлял уборочные работы. От полученных травм водитель иномарки скончался на месте.

Сотрудники Госавтоинспекции и следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

В свою очередь, в Дептрансе Москвы предупредили, что из-за аварии движение на данном участке временно затруднено. Водителей призвали выбирать пути объезда.

Утром 21 ноября на перегоне Щелково – Соколовская МЖД поезд столкнулся с асфальтоукладчиком. Причиной аварии стал несанкционированный выезд спецтранспорта на ж/д переезд перед приближающимся поездом.

В результате инцидента пострадал водитель асфальтоукладчика, он госпитализирован. Как рассказали в полиции, в момент аварии он укладывал асфальт на переезде.

Следователи организовали проверку после столкновения. Правоохранители провели осмотр места происшествия, а также комплекс проверочных мероприятий для установления всех обстоятельств ЧП.