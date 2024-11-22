22 ноября, 07:34Происшествия
Один человек погиб в результате ДТП на юго-востоке Москвы
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Один человек погиб при столкновении автомобиля "Фиат Дукато" с "КамАЗом" на 12-м километре внутренней стороны МКАД. Об этом сообщается в телеграм-канале столичной Госавтоинспекции.
По предварительным данным ГАИ, водитель "Фиат" въехал в стоявший на пятой полосе грузовик, который осуществлял уборочные работы. От полученных травм водитель иномарки скончался на месте.
Сотрудники Госавтоинспекции и следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.
В свою очередь, в Дептрансе Москвы предупредили, что из-за аварии движение на данном участке временно затруднено. Водителей призвали выбирать пути объезда.
Утром 21 ноября на перегоне Щелково – Соколовская МЖД поезд столкнулся с асфальтоукладчиком. Причиной аварии стал несанкционированный выезд спецтранспорта на ж/д переезд перед приближающимся поездом.
В результате инцидента пострадал водитель асфальтоукладчика, он госпитализирован. Как рассказали в полиции, в момент аварии он укладывал асфальт на переезде.
Следователи организовали проверку после столкновения. Правоохранители провели осмотр места происшествия, а также комплекс проверочных мероприятий для установления всех обстоятельств ЧП.
Массовая авария произошла в районе деревни Ракитки