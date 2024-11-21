СК начал проверку после столкновения поезда с асфальтоукладчиком в Щелкове

Фото: телеграм-канал "Московская железная дорога"

Следователи организовали проверку после столкновения электрички с асфальтоукладчиком на переезде возле станции Воронок Ярославского направления МЖД в подмосковном Щелкове. Об этом пресс-служба Западного межрегионального СУ на транспорте СК РФ сообщила в телеграм-канале.

По данным ведомства, правоохранители проводят осмотр места происшествия, а также комплекс проверочных мероприятий для установления всех обстоятельств ЧП.

Поезд столкнулся с асфальтоукладчиком на перегоне Щелково – Соколовская утром 21 ноября. Причиной аварии стал несанкционированный выезд спецтранспорта на ж/д переезд перед приближающимся поездом, уточнили в МЖД.

В результате инцидента пострадал водитель асфальтоукладчика, он госпитализирован. Как рассказали в полиции, в момент аварии он укладывал асфальт на переезде.

Для перевозки пассажиров от станции Соколовская до Щелкова назначены компенсационные автобусы. Для координации работы по ликвидации последствий ЧП на МЖД создан оперативный штаб под руководством начальника дороги Валерия Танаева.