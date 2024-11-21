Видео: телеграм-канал "Прокуратура Приморского края"

Человек погиб после падения автомобиля с сопки во Владивостоке, сообщается в телеграм-канале прокуратуры Приморского края.

По данным ведомства, ДТП произошло днем 21 ноября. Водитель автомобиля Toyota Hiace по неустановленной причине съехал с косогора на Орлиной сопке. Преодолев порядка 12 метров, автомобиль упал, повредив припаркованные автомобили. В результате аварии погиб пассажир, водителя доставили в больницу.

Прокуратура Ленинского района Владивостока поставила на контроль установление обстоятельств аварии. Результаты доследственной проверки поставлены в ведомстве на контроль.

Между тем утром 21 ноября поезд столкнулся с асфальтоукладчиком на перегоне Щелково – Соколовская. Причиной аварии стал несанкционированный выезд спецтранспорта на ж/д переезд перед приближающимся поездом.

В результате инцидента пострадал водитель асфальтоукладчика, он госпитализирован. Как рассказали в полиции, в момент аварии он укладывал асфальт на переезде.

В свою очередь, СК организовал проверку после столкновения. Сейчас правоохранители проводят осмотр места происшествия, а также комплекс проверочных мероприятий для установления всех обстоятельств ЧП.