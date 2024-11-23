На юге Москвы произошло ДТП с участием 8-летнего ребенка

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

В результате наезда автомобиля "УАЗ" на пешеходном переходе на улице Медынская в Москве пострадали два человека, в том числе 8-летний ребенок. Об этом сообщает столичная прокуратура в своем телеграм-канале.

Отмечается, что пострадавшие переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Они доставлены в больницу.

Прокуратура Южного административного округа уточняет обстоятельства ДТП.

Ранее пассажирская "Газель" опрокинулась в Буйнакском районе Дагестана. ДТП произошло на республиканской автодороге вблизи населенного пункта Чиркей. Погибших нет. На месте происшествия работали оперативные службы и психологи МЧС.

После ДТП возбудили уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей"). В числе пострадавших три несовершеннолетних гражданина.