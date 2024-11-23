Движение трамваев на Красноказарменной улице восстановлено после аварии на путях

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Движение трамваев на Красноказарменной улице в столице восстановлено после аварии на путях, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу метрополитена.

Отмечается, что движение осуществляется в штатном режиме. Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства ДТП. Столичных водителей попросили оставаться внимательными возле трамвайных путей и соблюдать ПДД.

Ранее движение трамваев было остановлено. Транспорт не ходил в обе стороны, однако вне путей движение не было затруднено. Информации о пострадавших не поступало.

Между тем движение транспорта было затруднено на 12-м километре МКАД в районе съезда № 11 из-за столкновения автомобиля Fiat Ducato с "КамАЗом". Водителей призывали выбирать пути объезда.

По предварительным данным ГАИ, водитель Fiat въехал в стоявший на пятой полосе грузовик, который проводил уборочные работы. От полученных травм водитель иномарки скончался на месте. Позже движение восстановили.