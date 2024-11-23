Движение по трамвайным путям на Красноказарменной улице приостановлено из-за ДТП

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Движение по трамвайным путям на Красноказарменной улице в Москве приостановили из-за аварии, сообщает РИА Новости.

Трамваи временно не ходят в обе стороны. При этом движение вне трамвайных путей не затруднено.

На месте работает эвакуатор и сотрудники экстренных служб. Информаци о пострадавших не поступало.

Ранее движение транспорта было затруднено на 12-м километре МКАД в районе съезда № 11 из-за столкновения автомобиля Fiat Ducato с "КамАЗом". Водителей призывали выбирать пути объезда.

По предварительным данным ГАИ, водитель Fiat въехал в стоявший на пятой полосе грузовик, который проводил уборочные работы. От полученных травм водитель иномарки скончался на месте. Позже движение восстановили.