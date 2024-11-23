23 ноября, 13:42Происшествия
Восемь человек пострадали в ДТП с пассажирской "Газелью" в Дагестане
Фото: телеграм-канал "Главное управление МЧС России по Республике Дагестан"
Пассажирская "Газель" опрокинулась в Буйнакском районе Дагестана, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по республике.
ДТП произошло на республиканской автодороге вблизи населенного пункта Чиркей. В результате аварии пострадали восемь человек. Погибших нет.
На месте происшествия находятся оперативные службы и психологи МЧС.
Ранее движение транспорта было затруднено на 12-м километре МКАД в районе съезда № 11 из-за столкновения автомобиля Fiat Ducato с "КамАЗом". Водителей призывали выбирать пути объезда.
По предварительным данным ГАИ, водитель Fiat въехал в стоявший на пятой полосе грузовик, который проводил уборочные работы. От полученных травм водитель иномарки скончался на месте. Позже движение восстановили.
Массовая авария произошла в районе деревни Ракитки