Восемь человек пострадали в ДТП с пассажирской "Газелью" в Дагестане

Фото: телеграм-канал "Главное управление МЧС России по Республике Дагестан"

Пассажирская "Газель" опрокинулась в Буйнакском районе Дагестана, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по республике.

ДТП произошло на республиканской автодороге вблизи населенного пункта Чиркей. В результате аварии пострадали восемь человек. Погибших нет.

На месте происшествия находятся оперативные службы и психологи МЧС.

Ранее движение транспорта было затруднено на 12-м километре МКАД в районе съезда № 11 из-за столкновения автомобиля Fiat Ducato с "КамАЗом". Водителей призывали выбирать пути объезда.

По предварительным данным ГАИ, водитель Fiat въехал в стоявший на пятой полосе грузовик, который проводил уборочные работы. От полученных травм водитель иномарки скончался на месте. Позже движение восстановили.