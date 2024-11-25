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25 ноября, 09:28

Происшествия

Одиннадцать человек пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком в Ленобласти

Фото: vk.com/ГУ МВД России по г. СПб и ЛО

В Ленинградской области в результате аварии пострадали одиннадцать человек, в том числе пять несовершеннолетних. Об этом сообщила пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

ДТП с участием автобуса и грузовика произошло утром 25 ноября в поселке Новоселье Ломоносовского района около дома 8 по Красносельскому шоссе. Отмечается, что один из раненных сейчас находится в тяжелом состоянии.

На данный момент правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии.

Ранее один человек погиб при столкновении автомобиля "Фиат Дукато" с "КамАЗом" на 12-м километре внутренней стороны МКАД. Иномарка въехала в стоявший на пятой полосе грузовик, который осуществлял уборочные работы.

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