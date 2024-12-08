08 декабря, 19:31Происшествия
Один человек погиб и двое пострадали в ДТП на трассе в Можайске
Фото: телеграм-канал "Подмосковная полиция"
ДТП с участием трех автомобилей произошло на 108-м километре автодороги "Можайск – М1 "Беларусь", сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Московской области.
В результате аварии погиб один человек. Еще двоих госпитализировали с телесными повреждениями. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Ранее на Боровском шоссе в Москве столкнулись легковая машина и автобус. В результате аварии пострадали четыре пассажира автобуса. По предварительной информации, водитель автомобиля не уступил дорогу имеющему преимущество при перестроении автобусу.
На Боровском шоссе в Москве произошло ДТП с автобусом