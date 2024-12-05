Четыре человека пострадали в ДТП с автобусом на Боровском шоссе в Москве

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Автобус столкнулся с легковой машиной на Боровском шоссе в Москве. Пострадали четыре пассажира автобуса, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Мосгортранса.

Авария произошла около 18:00 в районе дома 25а. По предварительной информации, водитель автомобиля не уступил дорогу имеющему преимущество автобусу при перестроении.

Причины происшествия установят сотрудники Госавтоинспекции.

"Напоминаем пассажирам о необходимости держаться за поручни в наземном транспорте, а водителям – об ответственности за нарушение правил маневрирования и перестроения", – подчеркнули в Мосгортрансе.

Ранее автобус и 16 машин попали в ДТП на Ленинградском проспекте. В результате аварии никто не пострадал. В связи с аварией движение в сторону центра по дублеру было затруднено.

До этого несколько автомобилей столкнулись на внешней стороне ТТК, в Лефортовском тоннеле. В связи с этим движение было затруднено на 2,5 километра.