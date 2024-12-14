Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Движение на Кутузовском проспекте восстановлено после ДТП, следует из публикации столичного Дептранса в официальном телеграм-канале.

Ранее несколько машин стали участниками дорожной аварии на Кутузовском проспекте. В результате ДТП пострадали пять человек, утверждают СМИ со ссылкой на правоохранителей.

Из-за аварии движение в сторону центра было временно ограничено. Водителей просили объезжать этот участок.

