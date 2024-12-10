ДТП произошло на Ленинском проспекте Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

ДТП произошло на Ленинском проспекте возле дома 29с2, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

В результате аварии движение в сторону центра затруднено. Заняты три полосы из пяти.

На месте ДТП работают сотрудники оперативных служб. Они выясняют обстоятельства инцидента и информацию о пострадавших.

Ранее на Боровском шоссе в Москве столкнулись легковая машина и автобус. В результате аварии пострадали четыре пассажира. По предварительной информации, водитель автомобиля не уступил дорогу имеющему преимущество при перестроении автобусу.