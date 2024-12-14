Задержана женщина, сбившая насмерть ребенка в ТиНАО

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Женщина, которая предположительно сбила насмерть ребенка в ТиНАО, задержана, пишет столичное управление СКР.

"Следователями и криминалистами столичного СК осматривается место происшествия, изымаются записи с камер видеонаблюдения, назначаются необходимые судебные экспертизы, допрашиваются свидетели произошедшего", – рассказали в ведомстве.

Подозреваемая направлена на прохождение медицинского освидетельствования с признаками сильного алкогольного опьянения. На допросе выяснилось, что ранее женщина неоднократно нарушала дорожные правила.

По данным СМИ, трагедия случилась в деревне Зименки. 14 декабря 49-летняя водитель Porshe не справилась с управлением и выехала на тротуар, сбив мальчика 2015 года рождения и его няню. Пешеходы были госпитализированы, но ребенок скончался в больнице. По данному факту возбуждено уголовное дело.

