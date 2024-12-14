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14 декабря, 13:08

Происшествия

Грузовой автомобиль загорелся на Болотной набережной

Фото: телеграм-канал "МЧС Москвы"

Грузовой автомобиль загорелся на Болотной набережной. Сотрудники МЧС уже ликвидировали возгорание, сообщила пресс-служба управления ведомства по столице.

Огонь успел распространиться на 4 квадратных метра. В результате происшествия никто не пострадал.

В связи со случившимся представители МЧС напомнили о важности своевременного прохождения техосмотра. Водителей также призвали обращать внимание на любую неисправность автомобиля и хранить в машине огнетушитель.

Ранее на автостоянке, которая находится на улице Голубинской в Москве, загорелся частный автобус. В результате произошедшего погиб мужчина. Причину пожара должны установить по результатам пожарно-технической экспертизы.

Автомобиль врезался в стоящий на остановке электробус на Воздвиженке

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