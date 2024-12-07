Мужчина погиб при возгорании частного автобуса на западе Москвы

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Мужчина погиб в результате возгорания частного автобуса на автостоянке на улице Голубинской в Москве. Об этом сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.

Причину пожара установят по результатам пожарно-технической экспертизы. Черемушкинская межрайонная прокуратура взяла на контроль ход и результаты процессуальной проверки.

Ранее автомобиль загорелся на проспекте Багратиона в Москве в районе дома 8 по улице Ивана Франко. На месте работали оперативные службы, информация о пострадавших не поступала. Движение в сторону области было перекрыто, однако позже его восстановили.

Еще одно ДТП с участием двух грузовиков и легкового автомобиля произошло на трассе А-107, в районе деревни Сатино-Русское. В результате аварии один человек погиб и еще трое пострадали.