Движение на проспекте Багратиона восстановлено после возгорания автомобиля

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Возгорание автомобиля на проспекте Багратиона ликвидировали, движение восстановлено. Об этом сообщили в телеграм-канале столичного дептранспорта.

"На текущий момент возгорание ликвидировано. Движение восстановлено", – говорится в сообщении.

Все случилось в районе дома №8 по улице Ивана Франко. Обстоятельства происшествия уточняются.

Ранее сообщалось, что массовое ДТП произошло на внешней стороне 107-го км МКАД.