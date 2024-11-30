30 ноября, 20:59Происшествия
Движение на проспекте Багратиона восстановлено после возгорания автомобиля
Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"
Возгорание автомобиля на проспекте Багратиона ликвидировали, движение восстановлено. Об этом сообщили в телеграм-канале столичного дептранспорта.
"На текущий момент возгорание ликвидировано. Движение восстановлено", – говорится в сообщении.
Все случилось в районе дома №8 по улице Ивана Франко. Обстоятельства происшествия уточняются.
Ранее сообщалось, что массовое ДТП произошло на внешней стороне 107-го км МКАД.