14 декабря, 16:49Происшествия
Ребенок погиб в ДТП с иномаркой в ТиНАО
Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"
Смертельное ДТП с иномаркой произошло в ТиНАО, сообщает телеграм-канал столичной прокуратуры.
Выяснилось, что 49-летняя водитель Porshe не справилась с управлением и выехала на тротуар, где сбила мальчика 2015 года рождения и его няню. Пострадавших госпитализировали, но ребенок скончался в больнице.
"Прокуратура Троицкого и Новомосковского административных округов контролирует установление всех обстоятельств ДТП и привлечение виновника к ответственности", – добавили там.
Ранее один человек погиб в результате дорожной аварии на Воздвиженке. ГАИ выяснила, что BMW столкнулся с автобусом, который стоял на автобусной остановке. От удара легковое авто загорелось, а его водитель погиб на месте. Также пострадали 3 пассажира общественного транспорта.