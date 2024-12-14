Ребенок погиб в ДТП с иномаркой в ТиНАО

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Смертельное ДТП с иномаркой произошло в ТиНАО, сообщает телеграм-канал столичной прокуратуры.

Выяснилось, что 49-летняя водитель Porshe не справилась с управлением и выехала на тротуар, где сбила мальчика 2015 года рождения и его няню. Пострадавших госпитализировали, но ребенок скончался в больнице.

"Прокуратура Троицкого и Новомосковского административных округов контролирует установление всех обстоятельств ДТП и привлечение виновника к ответственности", – добавили там.

Ранее один человек погиб в результате дорожной аварии на Воздвиженке. ГАИ выяснила, что BMW столкнулся с автобусом, который стоял на автобусной остановке. От удара легковое авто загорелось, а его водитель погиб на месте. Также пострадали 3 пассажира общественного транспорта.

