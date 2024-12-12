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12 декабря, 16:30

В мире

Американцев напугал НЛО в небе над Нью-Джерси

Американцев напугал НЛО в небе над Нью-Джерси

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Жители американского штата Нью-Джерси просят объявить чрезвычайное положение из-за НЛО. Огромные неопознанные объекты были замечены в городе недалеко от важных производств по разработке оружия, а так же рядом с гольф-клубом избранного президента США Дональда Трампа.

Некоторые дроны летают по одному, зависая над домами на несколько часов, другие передвигаются в группах до восьми и больше. В интернете уже появилось множество видео очевидцев. Полеты продолжаются уже несколько недель.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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