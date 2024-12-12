Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 декабря, 13:30

Происшествия

Пожар в Малибу не могут потушить третий день

Пожар в Малибу не могут потушить третий день

Новости регионов: мужчина украл из отделения банка в Новосибирске 9 млн рублей

Новости регионов: ученицу избили в школьном туалете в Котельниках

Новости регионов: в Астрахани изъяли более 2,5 тонны незаконно добытой рыбы

Новости мира: французские фермеры вывалили тонны навоза на улицы города

Новости регионов: три человека погибли в ДТП в Удмуртии

Новости мира: самолет упал на автотрассу в Техасе

Новости регионов: пожар произошел в новосибирском ресторане во время корпоратива

Автомобиль сгорел на 59-м километре ЦКАД

Две машины столкнулись на юго-западе Москвы

В Малибу (Калифорния) бушует сильный пожар, который не могут потушить. Площадь огня превысила 1,5 тысячи гектаров, а локализовать его смогли только на 7%.

Причина первоначального возгорания остается неизвестной. Малибу полыхает уже третий день. Из-за сильного ветра до 60 километров в час и низкой влажности в 5% ситуация становится только сложнее. Огонь распространяется молниеносно.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияпожарза рубежомвидеоМария РыбаковаМаксим Селиков
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика