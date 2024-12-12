Пожар в Малибу не могут потушить третий день

В Малибу (Калифорния) бушует сильный пожар, который не могут потушить. Площадь огня превысила 1,5 тысячи гектаров, а локализовать его смогли только на 7%.

Причина первоначального возгорания остается неизвестной. Малибу полыхает уже третий день. Из-за сильного ветра до 60 километров в час и низкой влажности в 5% ситуация становится только сложнее. Огонь распространяется молниеносно.

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