Новости мира: в Колумбии задержали одну из самых опасных преступниц в стране

В Колумбии задержали одну из самых опасных преступниц в стране. Женщине-киллеру по прозвищу "Кукла" всего 23 года. Она не только руководила группой наемных убийц, но и сама участвовала в жестоких расправах.

В Японии планируют ввести четырехдневную рабочую неделю. Дело в том, что в последние годы численность населения там рекордно падает. По мнению властей, эта мера поможет решить проблему и освободить время для воспитания детей.

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