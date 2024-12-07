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США призывают румынских политиков поддерживать конституционный порядок в стране и участвовать в мирном демократическом процессе без угроз насилия и запугивания. Так глава пресс-службы Госдепа США Мэттью Миллер прокомментировал аннулирование результатов первого тура президентских выборов Румынии.

По его словам, Вашингтон подтверждает свою уверенность в демократических институтах и процессах Румынии, включая "расследования иностранного злонамеренного влияния на выборы".

"Соединенные Штаты поддерживают румынский народ, столкнувшийся с беспрецедентной ситуацией, связанной с честностью выборов. Румыны должны быть уверены, что их выборы отражают демократическую волю румынского народа и свободны от иностранного злонамеренного влияния, направленного на подрыв честности выборов", – приводятся слова Миллера на сайте Госдепа.

Первый тур президентских выборов в Румынии прошел в конце ноября. На них лидировал независимый кандидат Джеорджеску, который выступает за традиционные ценности, прославляет военных Румынии, считает бесполезным членство в НАТО, а также выступает за союз с Россией.

Второй тур выборов должен был состояться 8 декабря.

Позже власти Румынии решили обвинить Россию во вмешательстве в выборв. В Кремле отметили, что таким образом Бухарест следует тренду западных стран, нацеленному на перекладывание вины во всех происходящих событиях на российскую сторону.

За два дня до второго тура выборов Конституционный суд Румынии аннулировал результаты прошедшего голосования. Это означает, что весь процесс выборов начинается заново. Первый тур проведут повторно.

Как утверждается, судьи приняли такое решение после срочного совещания для консультаций, проведенного из-за большого количества новых запросов об отмене президентских выборов.