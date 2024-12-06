Digi 24: КС Румынии аннулировал результаты первого тура выборов президента

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Конституционный суд Румынии аннулировал результаты первого тура выборов президента, сообщает телеканал Digi 24 со ссылкой на официальные источники.

Это означает, что весь процесс президентских выборов начинается заново. Первый тур проведут повторно.

Судьи приняли такое решение после срочного совещания для консультаций, проведенного из-за большого количества новых запросов об отмене президентских выборов. В запросах приводились рассекреченные Высшим советом обороны страны документы, согласно которым предвыборная кампания прошла с нарушениями.

Выборы будущего лидера Румынии прошли 24 ноября. По итогам первого тура во второй тур удалось пройти премьер-министру страны Марчелу Чолаку и стороннику союза с Россией Кэлину Джеорджеску.

Джеорджеску, лидировавший в первом туре, также выступает за традиционные ценности, прославляет военных Румынии и считает бесполезным членство в НАТО.

КС Румынии утвердил итоги первого тура, второй тур должен был пройти 8 декабря. Президент страны Клаус Йоханнис рассекретил отчеты спецслужб и МВД о нарушениях в ходе избирательной кампании. После этого суд потребовал пересчета результатов первого тура президентских выборов.

Позже Владимир Путин пошутил по поводу пересчета голосов, отметив, что "один из кандидатов не понравился властям".