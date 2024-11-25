Песков заявил, что в Кремле не дают прогнозов по поводу выборов в Румынии

Фото: depositphotos/Imagesto

В Кремле следят за ходом президентских выборов в Румынии, однако не желают делать каких-либо прогнозов. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он ответил на вопрос, оказались ли результаты голосования неожиданными и как российские власти оценивают перспективы независимого кандидата Кэлина Джорджеску.

"Наверное, нельзя сказать, что мы так близко знакомы с мировоззрением этого кандидата в том, что касается отношений с нашей страной", – добавил Песков.

Как отметил представитель Кремля, пока России хорошо понятна политика действующего руководства Румынии.

"Оно не являются дружественным нам. А дальше мы будем, конечно же, следить за тем, как развивается избирательный процесс и кто будет победителем", – заключил Песков.

В Румынии проходит первый тур выборов будущего президента страны. Предварительно, во второй тур могут пройти кандидаты Джеорджеску и Марчел Чолаку. Второй этап президентских выборов состоится 8 декабря.

Джеорджеску лидирует в первом туре президентских выборов. Он выступает за традиционные ценности, прославляет военных Румынии, считает бесполезным членство в НАТО, а также выступает за союз с Россией.