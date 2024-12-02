Путин пошутил о пересчете голосов на выборах президента в Румынии

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Владимир Путин пошутил по поводу пересчета голосов в рамках выборов в Румынии, отметив, что "один из кандидатов не понравился властям".

Российский лидер поиронизировал в ходе встречи с молодыми учеными. Во время нее ректор Университета Иннополис Александр Гасников, говоря о кадровом вопросе, вспомнил о втором туре выборов в Румынии, пройти в который удалось двум кандидатам.

"И один кандидат не понравился властям. Решили пересчитать голоса", – приводит RT слова Путина по этому поводу.

По итогам первого тура выборов будущего лидера Румынии во второй тур удалось пройти премьер-министру страны Марчелу Чолаку и стороннику союза с Россией Кэлину Джеорджеску.

Джеорджеску, лидировавший в первом туре, также выступает за традиционные ценности, прославляет военных Румынии и считает бесполезным членство в НАТО. На этом фоне 28 ноября Конституционный суд Румынии потребовал пересчета результатов первого тура президентских выборов.

