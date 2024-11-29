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Румыния, обвиняя Россию во вмешательстве в выборы, следует тренду западных стран, нацеленному на перекладывание вины во всех происходящих событиях на российскую сторону. Такое мнение выразил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь российского президента исключил любое вмешательство России в процесс выборов, в том числе в Румынии. Он назвал подобные обвинения в адрес Москвы голословными и беспочвенными.

"Мы вообще не имеем обыкновения вмешиваться в выборы в других странах, в частности в Румынии. Не собираемся это делать и сейчас", – отметил политик.

В Румынии проходит первый тур выборов будущего президента страны. Предварительно, во второй тур могут пройти кандидаты Джеорджеску и Марчел Чолаку. Второй этап президентских выборов состоится 8 декабря.

Джеорджеску лидирует в первом туре президентских выборов. Он выступает за традиционные ценности, прославляет военных Румынии, считает бесполезным членство в НАТО, а также выступает за союз с Россией.

