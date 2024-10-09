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Румыния уведомила Россию о закрытии консульства в Ростове-на-Дону с 14 октября, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Функции оказания консульских услуг по соответствующему округу переданы посольству этой страны в Москве", – цитирует ее РИА Новости.

Уточняется, что такой шаг обусловлен решением России в ответ на недружественные действия властей Румынии.

Однако число зарубежных учреждений России должно вырасти. В конце прошлого года анонсировалось, что уже согласованы решения об открытии посольств в Буркина-Фасо и Экваториальной Гвинее, а также генконсульств в городах Капан в Армении, Актау в Казахстане, Самарканд в Узбекистане, Денпасар в Индонезии и Мале в Мальдивской Республике.

