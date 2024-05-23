Посольство РФ в Норвегии заявило, что ограничения на въезд затронут простых россиян

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Закрытие въезда на территорию Норвегии затронет интересы простых россиян, заявило российское посольстве в Осло в своем телеграм-канале и добавило, что считают новые правила дискриминацией.

"Расцениваем решение норвежских властей как очередной недружественный и политически мотивированный шаг", – указали там.

По словам дипломатов, такие решения только отнимают у туристов любое желание посещать эту страну и интересоваться ее культурой.

Новые ограничения, которые запретят россиянам прибывать в Норвегию в туристических и других целях не первостепенной важности, начнут действовать с 29 мая. Это коснется и получивших визу от других стран Шенгена.

По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, Москва примет ответные меры на действия Осло. Песков указал, что сожалеет о таком решении властей страны, которые пошли по пути ухудшения отношений.

