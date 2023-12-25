Россия в ближайшее время откроет за рубежом 2 посольства и 5 генконсульств – МИД

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Россия в ближайшее время откроет за границей два посольства и пять генеральных консульств. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на замминистра иностранных дел РФ Евгения Иванова.

Так, по словам дипломата, уже согласованы решения об открытии посольств в Буркина-Фасо и Экваториальной Гвинее, а также генконсульств в городах Капан в Армении, Актау в Казахстане, Самарканд в Узбекистане, Денпасар в Индонезии и Мале в Мальдивской Республике.

"В планах на ближайшие годы – открытие дипломатических и консульских миссий еще в целом ряде государств, расположенных в географических регионах, ставших для нас ключевыми в соответствии с новой Концепцией внешней политики Российской Федерации", – добавил Иванов.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев уже сообщал о скором открытии генерального консульства РФ в городе Актау. По его словам, это имеет огромное значение со всех точек зрения.

До этого о желании РФ открыть консульство в армянском городе Капан заявлял глава МИД Армении Арарат Мирзоян. Он отметил, что Армения будет не против, если это произойдет. Однако он подчеркнул, что ему сложно сказать, на каком этапе находится сейчас открытие консульства.