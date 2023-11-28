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28 ноября, 23:29

Политика

США продолжают работать с РФ по вопросам кадрового наполнения дипмиссий – Госдеп

Фото: depositphotos/borjomi88

Вашингтон продолжает контактировать с Москвой касательно вопросов работы дипмиссий, в том числе их кадрового наполнения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Госдепартамента США.

Он отметил, что дипмиссии обладают ключевым значением для поддержания открытыми каналов коммуникации, особенно в период повышенной напряженности. Соединенные Штаты продолжат работать с целью поддержания безопасной работы американской миссии.

Ранее замглавы МИД РФ Евгений Иванов сообщил, что российская сторона не видит никакого просвета в диалоге между Москвой и Вашингтоном по нормализации работы дипмиссий, какие-либо решения и договоренности отсутствуют.

До этого посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что Белый дом не смог внятно обосновать решение о выдворении из страны двух сотрудников посольства России в Вашингтоне. По его словам, речь в данном случае идет о банальной мести.

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