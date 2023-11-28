Мэрия финского Турку выкупила бывшее здание генконсульства РФ – СМИ

Фото: facebook.com (принадлежит Meta, признана экстремистской на территории РФ)/rusconsul.turku

Бывшее здание генерального консульства РФ в Турку (Финляндия) будет приобретено властями города за 1,6 миллиона евро. Об этом сообщает телерадиоканал Yle.

Как сказано в сообщении, власти смогли договориться с нынешним собственником – государственной компанией Senaatti-kiinteisto. По информации портала, городской совет, вероятно, примет решение о сносе объекта, чтобы вместо него построить новое здание.

27 сентября стало известно, что инициатива о закрытии российского консульства на Аландских островах набрала 50 тысяч подписей. Это позволит направить ее на рассмотрение в финский парламент. Бывший руководитель военной разведки и один из составителей петиции Пекка Товери отмечал, что российское консульство является "историческим рудиментом".

После первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал петицию о закрытии консульства РФ, которая поступит в финский парламент. По его мнению, такими действиями Хельсинки вредят самим себе. Джабаров уточнил, что сфера туризма Финляндии резко сократилась, так как россияне в этом году ее не посещали.



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