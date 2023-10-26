Генконсульство РФ в Стамбуле приостановило прием в гражданство и выход из него

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Генеральное консульство России в Стамбуле приостановило с 26 октября регистрацию на ряд процедур, в том числе на прием в российское гражданство и выход из него. Об этом РИА Новости сообщили в дипмиссии.

В консульстве добавили, что также приостановлены процедуры удостоверения у детей российского гражданства или выхода из него, удостоверения у детей гражданства РФ по рождению, прием от россиян уведомлений о получении иностранного гражданства.

Дипломаты отметили, что о возобновлении записи сообщат дополнительно.

Людей, которые уже записаны на прием в консульство по определенным вопросам, проинформируют о новой дате и времени визита в индивидуальном порядке. При этом прием заявлений о проведении проверок наличия или отсутствия гражданства РФ продолжается с учетом требований, которые установлены совместным приказом МВД РФ и МИД РФ от 9 октября 2023 года № 753/20664.

Ранее сообщалось, что визовый центр Италии в Москве перестал принимать документы от россиян, у которых отсутствует постоянная регистрация в столичном регионе.

Отмечается, что у заявителя должен быть соответствующий штамп в паспорте. В визовом центре уточнили, что россияне с регистрацией в Санкт-Петербурге, Великом Новгороде, Пскове, Архангельске, Мурманске, Вологде, областях этих городов и в Республике Карелия должны направлять документы в филиал Петербурга.

Генконсульство РФ заявило, что авиасообщение между Москвой и Антальей не прерывалось