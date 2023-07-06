Визовый центр Италии в Москве прекратил прием граждан без прописки в столичном регионе

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Визовый центр Италии в Москве перестал принимать документы от россиян, у которых нет постоянной регистрации в Москве или Московской области. Об этом сообщается на сайте организации.

Отмечается, что у заявителя должен быть соответствующий штамп в паспорте. В визовом центре уточнили, что граждане с регистрацией в Санкт-Петербурге, Великом Новгороде, Пскове, Архангельске, Мурманске, Вологде, областях этих городов и в Республике Карелия должны направлять документы в Санкт-Петербургский филиал.

В ноябре прошлого года визовый центр Италии стал принимать к рассмотрению только биометрические загранпаспорта российских граждан, срок которых составляет 10 лет.

До этого центр временно приостановил прием документов у некоторых россиян из-за проблем с оплатой консульского сбора. Через пять дней проблему устранили, работа была возобновлена в обычном режиме.

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