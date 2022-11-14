Визовый центр Италии перестанет принимать небиометрические паспорта

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С 15 ноября на рассмотрение будут приниматься только биометрические загранпаспорта российских граждан, срок которых составляет 10 лет. Небиометрические паспорта больше не принимаются, сообщает сайт визового центра Италии.

"С 15 ноября для граждан РФ к рассмотрению принимаются только биометрические загранпаспорта сроком на 10 лет. Небиометрические загранпаспорта граждан РФ больше не принимаются", – рассказали в визовом центре.

До этого поступила информация, что в Евросоюзе готовят документ, согласно которому визы не будут оформляться по загранпаспортам РФ, выданным на новых территориях. В визах также может быть отказано по паспортам, выданным в Абхазии и Южной Осетии.

Кроме того, некоторые европейские страны перестали принимать документы на оформление туристических виз от россиян. В их число вошли Латвия, Литва, Эстония, Польша, Чехия и Словакия.

После этого Еврокомиссия решила ограничить пребывание на территории ЕС граждан РФ с шенгенскими визами на 90 дней.



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