05 сентября, 12:59Туризм
Подать на визу в Испанию на данный момент можно только в Москве
Фото: 123RF/yuliasverdlova
Подать заявления на испанскую визу по техническим причинам временно можно только в визовом центре в Москве, сообщается на сайте центра.
Такое уведомление появляется, если выбрать для подачи заявления генконсульство Испании в столице, которое отвечает за визовые центры в Центральном, Южном, Дальневосточном, Сибирском, Уральском, Приволжском и Северо-Кавказском федеральных округах.
При этом, если выбрать генконсульство Испании в Санкт-Петербурге, которое отвечает за Северо-Западный федеральный округ, данное сообщение отсутствует. Однако конкретные причины этого не указываются.
Ранее визовый центр Италии в Москве перестал принимать документы от россиян, у которых нет постоянной регистрации в Москве или Московской области. Отмечается, что у заявителя должен быть соответствующий штамп в паспорте.
В визовом центре уточнили, что граждане с регистрацией в Санкт-Петербурге, Великом Новгороде, Пскове, Архангельске, Мурманске, Вологде, областях этих городов и в Республике Карелия должны направлять документы в Санкт-Петербургский филиал.
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