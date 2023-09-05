Подать на визу в Испанию на данный момент можно только в Москве

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Подать заявления на испанскую визу по техническим причинам временно можно только в визовом центре в Москве, сообщается на сайте центра.

Такое уведомление появляется, если выбрать для подачи заявления генконсульство Испании в столице, которое отвечает за визовые центры в Центральном, Южном, Дальневосточном, Сибирском, Уральском, Приволжском и Северо-Кавказском федеральных округах.

При этом, если выбрать генконсульство Испании в Санкт-Петербурге, которое отвечает за Северо-Западный федеральный округ, данное сообщение отсутствует. Однако конкретные причины этого не указываются.

Ранее визовый центр Италии в Москве перестал принимать документы от россиян, у которых нет постоянной регистрации в Москве или Московской области. Отмечается, что у заявителя должен быть соответствующий штамп в паспорте.

В визовом центре уточнили, что граждане с регистрацией в Санкт-Петербурге, Великом Новгороде, Пскове, Архангельске, Мурманске, Вологде, областях этих городов и в Республике Карелия должны направлять документы в Санкт-Петербургский филиал.

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