США не смогли обосновать высылку двух дипломатов РФ, это банальная месть – посол Антонов

Фото: телеграм-канал "Embassy of Russia in the USA / Посольство России в США"

США не смогли внятно обосновать решение о выдворении из страны двух сотрудников посольства России в Вашингтоне, речь в данном случае идет о банальной мести. Такое мнение высказал посол РФ в США Анатолий Антонов, его слова приводит телеграм-канал российского диппредставительства.

"Могу подтвердить, что несколько дней назад власти США пошли на этот очередной конфронтационный выпад и объявили персонами нон грата двух дипломатов посольства России в Вашингтоне. Примечательно, что на мою просьбу во время встречи в госдепе пояснить, в чем именно обвиняются наши товарищи, собеседники не смогли привести аргументов", – заявил он.

Антонов уточнил, что это произошло из-за того, что администрации США необходимо продемонстрировать, что недавнее выдворение американских дипломатов из РФ за подрывную деятельность не осталось без ответа. По его мнению, речь идет фактически о банальной мести, "что не делает чести американской дипломатии".

Посол РФ в США также отметил, что высланные сотрудники посольства США в Москве были уличены во вмешательстве во внутренние дела и попытках нанести ущерб нацбезопасности России.

Ранее Соединенные Штаты объявили персонами нон грата двух сотрудников российского посольства в Вашингтоне в ответ на высылку своих дипломатов из РФ. Представитель американского Госдепа отметил, что этим шагом Штаты хотят показать, что преследование американских дипломатов в РФ будет иметь для Москвы последствия.

В прошлом месяце посла США в России Линн Трейси вызвали в МИД РФ, где ей объявили демарш в связи с незаконной деятельностью двух американских дипломатов. Последние были объявлены персонами нон грата и позже высланы из страны.



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