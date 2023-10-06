США объявили персонами нон грата двух сотрудников посольства РФ

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Соединенные Штаты объявили персонами нон грата двух сотрудников российского посольства в Вашингтоне в ответ на высылку своих дипломатов из РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя американского Госдепа.

"В ответ на показную высылку Россией двух дипломатов посольства США в Москве Госдепартамент ответил взаимностью, объявив персонами нон грата двух сотрудников посольства России", – сказали в ведомстве.

Представитель Госдепа в беседе с агентством отметил, что этим шагом Штаты хотят показать, что преследование американских дипломатов в РФ будет иметь для Москвы последствия.

В середине сентября посла США в РФ Линн Трейси вызвали в российский МИД, где ей объявили демарш в связи с незаконной деятельностью двух американских дипломатов. Последние были объявлены персонами нон грата и позже высланы из страны.

В Соединенных Штатах высылку дипломатов посчитали безосновательной и пообещали ответить на этот шаг соответствующим образом.

